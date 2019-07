Absuelto de atropellar intencionadamente a un vecino de Outes

La Audiencia Provincial de a Coruña ha decidido absolver a un vecino de Muros al que se le acusaba de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que el fiscal y la acusación particular pedían ocho años de prisión. Según la sentencia, los hechos declarados probados «no son constitutivos de un delito intentado de homicidio» y señala que para desvirtuar la presunción de inocencia es preciso que exista una prueba de cargo suficiente, obtenida sin lesionar otros derechos, legalmente practicada y racionalmente valorada.

De ahí que el fallo dicte la absolución del acusado, dejando sin efecto las medidas cautelares aprobadas en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Muros, que prohibían al conductor aproximarse menos de 500 metros de la víctima.

Los hechos ocurrieron poco después de las nueve y media de la noche del 16 de febrero del 2015, cuando el acusado, supuestamente, atropelló a un vecino en Outes y se dio posteriormente a la fuga. Se da la circunstancia de que el atropellado había mantenido una relación sentimental con la ex pareja del conductor del vehículo, por lo que las acusaciones entendían que se trataba de un atropello intencionado. Algo que, según el Tribunal, no ha quedado demostrado, tampoco con los informes de los peritos que apuntan a que no hay frenada en el lugar de los hechos, que la velocidad a la que circulaba el vehículo no debía superar os 23 km/h y que el peatón entró en el campo de visión del conductor 1,7 segundos antes del atropello.

Contra la resolución solamente cabe interponer recurso de casación.