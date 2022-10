¿Abrimos el mercado de abastos de Santiago por la tarde?

"Si a plaza solo abre polas mañás, temos que ser realistas e asumir que solo a hostelería, turistas e personas xubiladas son as que poden acudir á plaza", insistía el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, para mantener vivo el debate sobre la ampliación de horario comercial en el segundo espacio más visitado de la capital de Galicia.

Es lunes, así que cuando nos acercamos a ver cómo está el patio, casi nos encontramos más casillas cerradas que abiertas, la verdad. Entre los que están al pie del cañón, Suso: en su puesto de frutas y verduras llegaron a ser tres y ahora él solo se apaña. Asegura que ha bajado la venta, porque los problemas de aparcamiento han echado poco a poco a la clientela del mercado, así que, no se le pasa por la cabeza abrir por la tarde:"o aparcamento é o principal... aquí, este señor alcalde o que fixo foi botarnos á xente toda fóra, a xente non vai ir cargada ata as Trompas ou a outro lado coa mercancía, vai ao supermercado ou ata Padrón", asegura





Tampoco le salen las cuentas a Carlos: carnicero desde hace cincuenta años en la plaza, cuenta que apenas ha podido repercutir el incremento de costes en el precio final del producto, así que duda de que le compense tener más horas luces y expositor encendidos. María está sola desde hace algo más de una década al frente de su charcutería: ella tampoco se lo plantea por problemas de conciliación, aunque duda que la iniciativa diese resultado por falta de unión entre los placeros."O pescado non vai a estar, e é o que máis tira polo mercado, entón non o vexo viable, e eu non podo estar aquí dende as oito da mañá ata as oito da tarde", añade.





Esteban es de las pocas voces partidarias a abrir por la tarde que hemos encontrado hoy en la plaza: lleva más de cuarenta años al frente de su carnicería y recuerda no es la primera vez se planteó el tema, pero que hay que darle tiempo, no se puede pretender que la experiencia dé resultado de un día para otro: el apuesta porque "ainda que non sexa todos os días da semana, jueves ou viernes, de seis a oito da tarde é necesario, non é que nos guste pero deberíamos pensar en facelo. A min quédanme catro días, pero os que quedan deberían pensar en facelo, temos que facerlle competencia á compentencia, vamos..."

Alicia tiene un puesto de frutas y verduras próximo al murallón de la plaza: no sabe qué responder a si abriría o no por la tarde. Después de diez años trabajando aquí recuerda que "ya se probó hace unos años y no resultó... no sé si porque no se promocionó bien, no lo sé, yo no estaba de aquella... No sé si ahora de repente al cambiar los tiempos..." Ella tiene a su hija de apoyo, así que sí que podrían organizarse, pero "habría que ver qué afluencia de público asiste, tendríamos que probar".



La poca clientela del lunes no echaba de menos la apertura vespertina: paseando entre los puestos se escuchaba hablar sobre todo francés, inglés, italiano... admiración ante los mostradores que empiezan a llenarse con los colores y los olores del otoño... los primeros caquis, castañas de Boqueixón, algo más grandes las de Verín. Quejas porque "igual que en todas las plazas de España, los precios se están poniendo por las nubes", contaba a Cope Santiago una pareja llegada de Euskadi que asegura no fallar nunca a la Plaza de Abastos en sus visitas a Compostela. Y todos lamentaban no poder recrearse en la nave del pescado, para degustar o... llevar algo de marisco para presumir al llegar a casa.

