Ábrese este xoves o prazo de presentación de solicitude para mais de 37.500 prazas de FP

A Xunta de Galicia abre este xoves, 23 de xuño, o prazo de solicitude para as máis de 37.500 prazas de Formación Profesional que se ofertan para o vindeiro curso.

Segundo informa a administración autonómica nun comunicado, increméntase nun 25% o número de prazas ofertadas para o curso 2022/2023 tanto na FP Dual, con 120 proxectos novos, como nos másteres de FP, con 34.

A presentación de solicitudes permanecerá aberta durante 13 días, ata o vindeiro 5 de xullo ás 13,00 horas. As principais datas, que poden consultarse no Portal Educativo con detalles para cada unha das modalidades, son as seguintes:

Réxime e modalidade Presentación de solicitudes Listaxe provisional de solicitudes Listaxe definitiva de solicitudes Listaxe de prazas adxudicadas Período de matrícula para as persoas admitidas Ordinario e modular para as persoas adultas Do 23 de xuño ás 9,00 h. ao 5 de xullo ás 13,00 h. 8 de xullo 19 de xullo Do 19 de xullo ao 22 de xullo ás 13,00 h. (para a 1ª adxudicación) FP Dual Do 23 de xuño ás 9,00 h. ao 5 de xullo ás 13,00 h. 6 de xullo 11 de xullo (do 11 ao 14 de xullo haberá un período de selección polo centro educativo e as empresas) Prazas adxudicadas e en espera o 15 de xullo Do 18 de xullo ao 26 de xullo ás 13,00 h. Másteres de FP Do 23 de xuño ás 9,00 h. ao 5 de xullo ás 13,00 h. 8 de xullo 19 de xullo Do 19 de xullo ao 26 de xullo ás 13,00 h.

Do total das prazas ofertadas, 26.400 son para os ciclos ordinarios, cunha vintena de incorporacións; 4.400 no réxime de persoas adultas e con cinco ciclos máis; 4.300 na FP a distancia, tamén con 11 ciclos a maiores; 680 prazas en másteres de FP, dos que se estrean nove; e un total de 1.800 prazas en FP Dual, onde se ofrecen arredor de 120 proxectos a través de 56 titulacións diferentes.

A oferta detallada por provincia e concello pode consultarse no Portal Educativo.