Ábalos confirma que el viaje de vuelta será gratis en la AP-9

El viaje de vuelta en la autopista del Altántico (AP-9) será gratuito para todos los usuarios desde que se empiecen a aplicar las bonificaciones que prepara el gobierno central, y que van a ver la luz en un Real Decreto que está en proceso de elaboración.

¿Cuándo se van a empezar a aplicar los descuentos?

Calma. Esa pregunta no tiene respuesta aún, pero parece que va a ser pronto, en cuestión de meses. La última palabra del ministro de Tranportes, José Luís Ábalos, la semana pasada tras reunirse con el presidente de la Xunta apuntaba al segundo semestre de este año 2021.

El artículo de Ábalos en La Voz de Galicia

Ábalos publicó este domingo un artículo en el periódico La Voz de Galicia que no dejó indiferente a nadie. En él asume la petición de la Xunta de que los descuentos se apliquen a todos los usuarios (no solo a los frecuentes) y desde el primer momento (no solo a los que hagan 2 o 3 viajes por semana por la autopista).

"Contemplamos un descuento del 100 % para los viajes de vuelta a todos los vehículos ligeros, todos los días de la semana y desde el primer viaje. Y un descuento adicional para los que más usan la autopista", escribe el ministro de Transportes en ese periódico.

Una autopista que recorre Galicia de Norte a Sur

La autopista AP-9 une Ferrol, en el Norte de Galicia, con Tui, en la frontera con Portugal y su rebaja es una petición histórica. Es una infraestructura esencial para ciudades como Vigo, Pontevedra, Santiago y A Coruña y carece de una alternativa competitiva gratuíta.

Actualmente el viaje entre Santiago y A Coruña cuesta 7 euros por trayecto, entre Pontevedra y Vigo el conductor de un vehículo ligero debe pagar 4 euros. Con la rebaja del 100% en el viaje de vuelta el precio se reduciría a la mitad para aquellos que hagan los dos trayectos en un plazo temporal que se deberá fijar, pero que todo apunta a que será dentro de las 24 horas desde que se hizo el viaje de ida.

Satisfacción en la Xunta

Na reunión do presidente da @Xunta co ministro Ábalos conseguimos que se accedese á nosa demanda de traballar conxuntamente no deseño das bonificacións da #AP9,para beneficio de usuarios recorrentes e de transportistas.Fronte á política de escaparate dalgúns,nós facemos propostas pic.twitter.com/RNOwcebiCJ — Ethel Vázquez (@EthelVazquez_m) March 15, 2021

.@NestorRego O incumprimento do acordo no que atinxe á AP9 afecta á credibilidade xa moi mermada do goberno español. Os galegos e galegas van pensar que o PSOE é un partido no que non se pode confiar. #EstafaAldraxeVergoñapic.twitter.com/BOgw0Kgd25 — BNG (@obloque) March 14, 2021

El anuncio del ministro de Transporte ha agradado a la Xunta. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, reivindicaba el trabajo que ha hecho la administración autonómica y lo contraponía con el Bloque Nacionalista Galego, que este domingo realizó una manifestación en coche por la autopista para pedir rebajas.

"Esconden detrás de la pancarta que han apoyado a un gobierno que por ahora lo que ha hecho es subir peajes en Galicia cuando los está bajando en toda España", le reprochaba Vázquez a los nacionalistas gallegos.