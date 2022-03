500 € de multa por vociferar en Santiago "conjuras sobre el RC Deportivo"

El Ayuntamiento de Santiago le ha declarado la guerra a los ruidos en horas nocturnas en la ciudad. Ya en pandemia, el gobierno municipal de Compostela se tomó muy en serio acabar con las fiestas en pisos que, además de suponer molestias para el descanso de los vecinos, también se podían convertir en focos de propagación del coronavirus en los tiempos más duros del confinamiento. Con todo, en la actualidad, los agentes siguen desplegados por las zonas tradicionalmente de mayor marcha para velar por la convivencia en la ciudad.

Sito es un joven coruñés que estudia en la Universidad de Santiago y ha explicado en su cuenta de Twitter que esta semana le ha llegado una multa de 500 euros con la que no contaba. La sanción data de noviembre de 2021, de ahí que le haya sorprendido que le llegue a finales de marzo.

En la explicación de la sanción se recoge el motivo: "comportamiento nocturno. Queda prohibido cantar, usar instrumentos musicales o vociferar". Según se argumenta en el documento, se le identificó cuando estaba cantando y vociferando pasados unos minutos de la una de la madrugada a las puertas de un establecimiento de ocio nocturno en compañía de otra persona. Lo "llamativo" es que en el texto explicativo aparece que vociferaba "conjuras sobre el RC Deportivo", lo que ha desatado la guasa en las redes sociales.

Algunos comentan que están dispuestos a abrir una cuenta para recaudar fondos y ayudarle al pago de la multa, otros bromean sobre los gustos deportivos del agente policial que le sancionó:

Sito nos explicaba en COPE cómo ocurrió todo: "Estábamos un amigo mío y yo cantando en la puerta de Ruta (una discoteca de Santiago), ya tenía el DNI en la mano para enseñárselo al portero y apareció un policía que me pidió que me identificase si no quería tener problemas. Yo accedí, pero pasaron los meses y confiaba en que hubiese quedado en nada". El redactor de deportes de COPE Coruña, Pepe Torrente, le preguntó por el contenido de sus cánticos: "la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo que no era nada ofensivo, simplemente eran cánticos al deportivo. Dudo que hubiera algo ofensivo hacia Vigo. El policía debía de ser del Celta porque no le hizo mucha gracia".

Sito contaba también que en su casa, su madre ya sabe la razón de la multa. Pagará el dinero, no va a recurrir porque teme que pase el tiempo máximo y que tenga que abonarla por completo. Por "pronto pago" los 500 euros serán, finalmente, 300. Hasta ahora seguía cantando, ahora se lo pensará dos veces antes de volver a hacerlo de madrugada.

