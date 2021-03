3.000 flores y plantas se roban o destrozan cada año en Santiago

"¿Pero de verdad que hay gente que se lleva los tulipanes?" La pregunta me la hace, con los ojos como platos, una abuela pendiente de que su nieto, precisamente, no se lance como un loco sobre el parterre multicolor. "Es que no me lo puedo creer"...Le digo que sí, y que el concello acaba de anunciar que va a haber denuncia en el juzgado para atajar la situación: "pues me parece normal", asegura: "si ven a la persona, está bien, y qué pena tener que llegar a denunciar". De la misma opinión son un grupo de estudiantes de Tercero de ESO que han dejado las aulas del Rosalía esta mañana para venir a dar clase de dibujo al natural a la Alameda: "no es normal que la gente robe las plantas del jardín... el trabajo de los jardineros para poner esto tan bonito... no parece muy lógico que nadie acapare algo de lo que podemos disfrutar todos". "Yo no tenía ni idea que había este tipo de vandalismo", aseguran otros. Reconocen que es un auténtico lujo tener como zona de recreo este parque "y poder disfrutar de tanta belleza".

Hay que buscar que la gente sienta que los jardines son suyos



260.000 PLANTAS AL AÑO EN SANTIAGO













Los jardines de Santiago se renuevan dos veces al año, invierno y verano, y en cada campaña se plantan unos 130.000 ejemplares, aunque el responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santiago, Gregorio López, explica en declaraciones a Cope Santiago que "siempre ponemos un cupo de espesor más alto pensando en esto" (los robos). Llenar de color las zonas verdes cuesta unos 75.000 euros, según el actual pliego de contratación. Desde el concello de Santiago estiman que anualmente se sustraen o se destrozan alrededor de 3.000 plantas, pero "el problema no es tanto la cantidad, como el hecho en sí", asegura López. "Cuando alguien se lleva un tulipán o un narciso a su casa, lo va a disfrutar él y su familia... mientras que si está en el parterre, lo disfrutamos todos". Y añade además que la mayoría de las plantas de temporada que se roban "van a sobrevivir con mucha dificultad, además de que es casi un sinsentido, cuando estamos hablando de precios muy asequibles prácticamente para cualquiera".

Sobre la "tipología del vandalismo", nos explica que hay el que va con la pareja y coge una flor... pero también el que entra en el parterre y hace un destrozo: "y gota a gota, se hace un lago".

Los jardines compostelanos lucen en estos momentos una segunda remesa de narcisos, junto a los tulipanes, jacintos y pensamientos: "las plantaciones tiene que ser lo más amplias posibles, es uno de los preceptos de jardinería", nos explica Gregorio López.









La selección es del agrado general: "me encantan las flores de todo Santiago, creo que los jardines están en estado óptimo", aseguran los dibujantes de la Alameda. "Yo creo que es la primera vez que hay tantas flores, desde que conozco la ciudad", añade una señora. "Aquí funciona bastante bien el tema de jardinería en Santiago", afirma un paseante. "El problema son los usuarios, en eso tenemos que aprender mucho, que llevan a los perros de cualquier manera a los jardines: y se puede controlar, me dice señalando a los tres perros que lo acompañan, sujetos con sus correas, claro.