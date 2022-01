Ruiz Rivas: "O 2022 será un ano clave para os grandes proxectos de Ribeira"

El Concello coruñés de Ribeira afronta en este 2022 un año clave para comenzar a culminar, en algunos casos, y avanzar y definir, en otros, los grandes proyectos que se han ido gestando en estos meses y años pasados.

Es el caso de la nueva variante que la Xunta de Galicia va a acometer a lo largo de estos próximos meses, con la licitación de la I fase de actuación que ya se encuentra en redacción.

Así se lo trasladaba el Presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en el encuentro mantenido con el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas en estos días pasados.

Reunión en la que el mandatario gallego recordaba la adjudicación a mediados del pasado año por parte de la Axencia Galega de Infraestructuras del contrato de redacción del proyecto de reforma de la Travesía de Palmeira, con el que se pretende la recuperación de la identidad urbana de la carretera AC-305 a su paso por esta parroquia ribeirense.

Dos importantes proyectos constructivos que quedarán definidos a lo a lo largo de estos próximos meses y que se suman a otros como la nueva residencia de mayores y el nuevo centro de salud.

"2024, UNHA DATA RAZOABLE"

Era este pasado lunes cuando el Pleno del Concello de Ribeira aprobaba la cesión a la Xunta de Galicia de los terrenos y edificio de la antigua discoteca Hesta Kurva donde se construirá la nueva residencia de mayores que contará con 100 plazas de residentes y que, con diseño piloto post-covid, opta a fondos de la Unión Europea.

Aunque, a la espera de conocer el proyecto constructivo, toca antes proceder al derribo del abandonado edificio cuyo proyecto ya se ha elaborado por pArte de la Xunta y se hizo entrega en la citada reunión entre el mandatario gallego y el regidor de Ribeira.

"Unha nova importante para Ribeira, Barbanza e toda Galicia", según apuntaba Ruiz Rivas en declaraciones a COPE de las Rías que, preguntado por los plazos que se barajan para que esta nueva residencia pueda estar operativa "no ano 2024, xa que o que toca primeiro é proceder ao derribo do actual edificio e, unha vez feita a redacción do proxecto constructivo e adxudicada e feita a obra, é unha data razoable".

PARCELA PARA EL NUEVO CENTRO DE SALUD

Otro de los grandes proyectos que deberá quedar definido a lo largo de este año es el Centro de Salud con el que el SERGAS quiere mejorar y ampliar los servicios que se prestan en el actual edificio situado junto al paseo marítimo de Ribeira, en pleno centro urbano de Santa Uxía.

Para lo que solicitaba la cesión de una parcela por parte del Ayuntamiento en una ubicación que ya se ha escogido, según adelantaba Ruiz Rivas que apunta a las "dificultades para atopar unha parcela de 4.000 m2 como a solicitada pola Xunta para manter este servizo no centro de Ribeira, o que non é fácil", aunque estaba confiado en "coa proposta que que imos remitir xa á Xunta de Galicia estaríamos a piques de solucionar ese problema de ubicación".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

NUEVO POLÍGONO DE PALMEIRA Y OBRAS PORTUARIAS

Otro de los aspectos en los que la Xunta de Galicia compromete su respaldo para avanzar en los próximos meses es en la nueva superficie industrial que se promueve en Palmeira, para lo que la administración autonómica se ha mostrado favorable a cofinanciar las obras de saneamiento consistentes en la ejecución de 1,5 km de tubería que se conectaría con el actual polígono de Xarás.

Además, en la reunión entre Rivas y Feijóo se abordó el avance de las nuevas infraestructuras portuarias como la remodelación del puerto de Palmeira, que se encuentra en fase de redacción, y la remodelación de la fachada marítima ribeirense, que permitirá la integración entre el puerto y el núcleo urbano de Santa Uxía, además de la mejora de la explotación portuaria, recientemente finalizadas y de la que sólo resta que la empresa gestora del agua repare las tuberías para proceder a la pavimentación.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP DE FRIÓNS

Por último, se espera que para el inicio del próximo curso escolar de 2022/2023 allá por el mes de septiembre estén finalizada la rehabilitación integral del CEIP de Frións, que a lo largo de este año verá el inicio de actuaciones como el relevo de la cubierta, la instalación de sistemas de aislamiento SATE en la fachada y el relevo de carpinterías exteriores y las luminarias existentes por iluminación LED.

Proyectos todos que, de cumplirse con las previsiones, sobre todo de los que ya están con las obras adjudicadas o en fase de licitación, van a ver la luz a lo largo de este 2022.