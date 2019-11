10N en Galicia: suben PP y BNG, bajan PSOE y UP y Vox no consigue representación

Se despejó finalmente la incógnita sobre el reparto de los 23 diputados que se escogen en Galicia. Las elecciones de este domingo han dejado 10 para el PP, 10 también para PSOE, 2 Unidas Podemos y 1 el BNG.

Los populares recuperaron la posición de fuerza más votada, con un 31,9%, el PSdG baja a la segunda con un 30. Podemos obtiene un 12,6, el BNG un 8% y Vox sube hasta el 7,8.

Por provincias, el PP vence en A Coruña, Lugo y Ourense, en Pontevedra son los socialistas la primera vuerza.

RESULTADOS EN SANTIAGO

El rojo pierde fuerza y los populares vuelven a ser el partido más votado en la ciudad de Santiago. El PP logra el 31% del voto, frente al 25% que logró en abril de este año. 2.000 votos más que hace seis meses. El PSOE se consolida como segunda fuerza con más de 15.400 votantes, que suponen el 28% del electorado compostelano. Y el BNG se sitúa por encima de Podemos en la ciudad, con unos 200 votos de diferencia. El que fuera teniente de alcalde del Bloque, Néstor Rego, logró representación en el Congreso.

Ciudadanos aquí también se hunde. Cosechó unos 2.600 votos, frente a los 7.600 de abril. Vox se sitúa por delante del partido naranja con 3.400 papeletas verdes depositadas en las urnas de Santiago.

En la comarca gana el PP en casi todas las localidades, excepto Ames, que se afianza como bastión socialista: En Ames ganó el PSOE, 28% frente al 26% popular.

¿Cómo se interpretan estos datos a nivel regional? Ganan PP y BNG.

Los populares porque suben y recuperan la posición de primera fuerza política, con casi un 32% del voto, que habían perdido en abril. Además Galicia es una de las pocas comunidades en la que Vox no obtiene representación.

En el bloque satisfechos también porque suben y consiguen volver con un escaño al Congreso de los populares.

El PSdG baja dos puntos pero mantiene número de diputados.

Magnífico resultado del @PSdeG en Galicia. Mantiene los diputados alcanzados en Abril y consolida @G_Caballero_M su alternativa de mayoria social de progreso. La derecha de Feijoo y el #PP ya no es mayoría, y así ocurre en tres elecciones seguidas, en #Galicia .

Moitas grazas a todas as persoas que confiástedes no @obloque. Hoxe temos máis motivos para sorrir: Galiza volve ter voz propia e freamos á extremadereita. Colaboraremos para que haxa un goberno progresista no estado, mais terá que ter un compromiso claro coa axenda galega! https://t.co/BJsUay6wCw