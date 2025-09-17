10 años de historia del club pionero del fútbol femenino en Compostela

Aunque el Victoria Fútbol Club de San Lázaro comienza su Historia en 1937 cuando se funda tras el precedente de un club anterior, el Numancia FC que se transmuta posteriormente en el actual Club Victoria de Santiago, teniendo como uno e sus primeros hitos el título obtenido ante el Imperio do Pombal en la temporada 47-48, fue hace una década cuando se produce un hecho histórico que ha convertido desde entonces a este club de Santiago de Compostela en referente: la creación de la sección femenina del club por la que, en estos últimos 10 años se han formado decenas y decenas de jugadoras.

Uno de los encargados de poner en marcha este reto con dos equipos, uno senior y otro infantil fue Chivi García, entrenador que continúa a día de hoy en el club y que recuerda aquel momento en el que "había poco fútbol femenino y no había muchos sitios donde practicarlo", por lo que el ascenso de la 2ª División gallega senior a 1ª obtenido en el debut en la competición está entre uno de los hitos de la historia del Victoria FC, al que se unió un hecho hasta entonces nunca registrado.

Y es que el equipo de categoría infantil fue el primero de la historia del fútbol de la comarca de Compostela en competir con equipos masculinos.

Aunque fue en la temporada de 2016-2017 cuando el equipo A de categoría senior, en aquel momento ya había dos de fútbol femenino en el club, lograba el campeonato de Liga de la 1ª División gallega, obteniendo así el ascenso a 1ª Nacional con el propio Chivi de entrenador.

Aunque él extiende las responsabilidades de aquellos primeros éxitos y de los que llegaron en temporadas posteriores al trabajo hecho por muchas personas del club y a las muchas niñas que han ido pasado durante esta década.

Reconociendo, eso sí, que "si hace diez años nos llegan a decir que íbamos a estar donde estamos no lo creeríamos".

Una década como referente del fútbol femenino en la comarca de Santiago y en Galicia que el Victoria FC va a celebrar con una fiesta este mismo miércoles 17 de septiembre, a la que le seguirá ya en diciembre una gala para reconocer "a todas las personas que han empujado para hacer esto y, sobre todo, a todas las jugadoras que han posado por el club en esta década", adelanta Chivi García.

Y, como dice él mismo, para celebrar que "la cosa está saliendo bien". Que así siga.