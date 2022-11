Mediodía en Santiago y Barbanza 29/11/2022 De 14.20h-14.30h

Resumen de las noticias más destacadas en este último martes de noviembre: el alcalde de Santiago confirma en Cope que no va a subir el precio del bus urbano mientras no entre en vigor el nuevo contrato, te contamos cómo va a ser la reforma del cuartel de la Guardia Civil de As Cancelas y en el Barbanza, la sorpresa en Rianxo una vez se ha confirmado que el actual alcalde, Adolfo Muiños, no se presentará a la reelección en las próximas municipales