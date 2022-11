Mediodía en Galicia 22/11/22 De lunes a viernes a las 13.05 horas

La posible reforma del delito de malversación podría beneficiar no sólo a los responsables del Procés o al ex Presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, sino a otros condenados por este delito como el funcionario del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier Guitérrez Orúe, sentenciado a más de 5 años de prisión por el enchufe en una contrata municipal de la cuñada de Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra y alter ego del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Una sentencia de cárcel ratificada por el Supremo y que se encuentra en suspenso desde que el pasado mes de febrero se solicitara el indulto para el funcionario condenado por un delito continuado prevaricación, en concurso medial con los delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos, pero por los que "no va a pisar la cárcel", según nos cuenta en el mediodía de Cope Galicia el ex alcalde y ex miembro del PSOE en Vigo, Carlos González Príncipe, a pesar de los informes contrarios al indulto tanto de la Fiscalía como de la propia Audiencia Provincial de Pontevedra.

En un caso que, según el propio González Príncipe, "es sólo la punta del iceberg de los más de 80 contratos ficticios de la trama clientelar establecida por Abel Caballero para controlar el partido".