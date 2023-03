Mediodía Cope de las Rías 08/03/2023 De lunes a jueves a las 13.50 horas y los viernes a las 13.20

No Día Mundial da Muller, falamos da homenaxe que o Concello de Ribeira vai rendir ás mulleres cociñeiras e da protesta que o colectivo "O Fogar das Mulleres" de Boiro protagonizou diante do Concello para protestar pola situación xerada no Centro de Información á Muller (CIM) desde que denunciara trato vexatorio da técnico contratada polo concello para atender a este grupo de mulleres vítimas da violencia de xénero