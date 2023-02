Mediodía COPE Galicia 24/02/2023 De lunes a viernes a las 13.05 horas

Aproveitando o arranque da Xira2023 de Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre na Festa da Filloa de Lestedo, en Boqueixón, este sábado 25 de febreiro, falamos co músico galego sobre os oito anos de traxectoria deste proxecto musical que semella non vai parar, xa que aos concertos xa confirmados en Asturias, Castela e León e Portugal estes vindeiros meses, Xabier avanza que van traballar nun novo disco "que podería publicarse a comezos do vindeiro ano".

Aemais, repasamos con Noela Bao a polémica nas redes sociais de Galicia sobre os diferentes termos co que se coñece a filloa, ou freixó, en distintos puntos do país.