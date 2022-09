Mediodía en COPE Galicia 21/09/2022 De lunes a viernes de 13.05 a 13.20 horas

Falamos do castiñeiro de Entrambosríos, de mais de 700 anos situado no concello ourensán de Parada de Sil, en plena Ribeira Sacra, e que vai ser valado para protexelo dos danos que orixinan na súa base e raíces e tamén no seu tronco os visitantes que se achegan a contemplar esta árbore e que, en moitas ocasións, non dubidan en subirse a ela se decatarse do dano que provocan "a un ancián que hai que coidar", como nos conta no Mediodía de Cope Galicia o concelleiro de cultura e turismo de Parada de Sil, Paco Magide