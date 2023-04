Mediodía COPE Galicia 21/04/2023 De luns a vernes ás 13.05 horas

Co gallo de celebración este vindeiro 23 de abril do Día Internacional do Libro, a Rede Galega no Reino UnidoRega-UK organiza un roteiro por Londres visitando algúns dos lugares mais senlleiros polos que transcurre a novela Virtudes (e misterios) do escritor galego Xesús Fraga que nos conta nesta entrevista cómo foi o proceso de escritura "do traballo de toda unha vida, porque me levou 12 anos" no que tentou retrarar "a historia de traballo e sacrificio da emigración galega a través da miña aboa e dos meus pais", emigrados de Betanzos ao Reino Unido a mediados do século XX.

Un libro que levou a Xesús Fraga a obter o recoñecemento co Premio Nacional de Narrativa en 2021 e a que, hoxe en día, aínda siga recibindo testemuños "de moitos galegos emigrantes moi novos que levan no Reino Unido un, dous ou oito anos" e tamén "de emigrantes doutras partes de España como Asturias, Aragón ou País Vasco cotándome as experiencias das súas familias, porque a emigración é un fenómeno universal".