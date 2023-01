Mediodía COPE Galicia 20/01/2023 De lunes a viernes a las 13.05 horas

Falamos co investigador distinguido de arte da USC e investigador do CISPAC, Francisco Prado Vilar, sobre a investigación que lle permitiu atopar as probas que demostran que as dúas pezas románicas que se exhiben no Museo Maré de Barcelona desde hai dúas décadas son as expoliadas do Mosteiro de Carboeiro de Silleda a principios dos anos 40 do século pasado.

Unha intensa e exhaustiva investigación en arquivos que podería permitir a volta das dúas figuras ao seu lugar de orixe, xa que a publicación dos resultados propiciou unha petición formal da Xunta de Galicia ao museo barcelonés para comezar co proceso de reclamación.