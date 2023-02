Mediodía COPE Galicia 16/02/2023 De lunes a viernes a las 13.05 horas

O Triángulo Máxico do Entroido en Ourense goza xa dos días mais intensos coa celebración hoxe do Xoves de Comadres no Concello de Verín.

Sabes cándo e cómo xurdiu esta celebración que reúne na localidade a milleiros de mulleres, e algún "camuflado", vidas de toda Galicia e moitos puntos de España?

Cóntanolo Olga Rivera, unha das impulsoras do que no seu día "comezou como unha broma" pero que se ten convertido nunha das citas mais populares e divertidas do entroido ourensán e galego.