Mediodía COPE Galicia 11/01/2023 De lunes a viernes a las 13.05 horas

Trala morte este 10 de xaneiro do membro correspondente da Real Academia Galega e representante da Fala estremeña na institución, Domingo Frades Gaspar, falamos da súa figura e relevancia con catedrático de lingua galega e latina da Universidade de Vigo, Henrique Costas.

Amigo persoal do finado, defíneo como "un home do Renacemento en pleno século XX e unha persoa rabiosamente humana, que defendía todo o relacionado coa súa terra", en referencia ao Val do Riu Ellas, no que se atopan as tres localidades cacereñas, Valverdi du Fresno, As Ellas e Sa Martín de Trebello, nas que apenas 5.000 falantes aínda manteñen vivo o mañego, dialecto do galaico antigo do que, segundo o propio Costas, Domingo Frades "era o patriarca das letras neste val, a referencia para todos e un sabio que se nos marchou".