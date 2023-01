Mediodía COPE Galicia 09/01/2023 De lunes a viernes a las 13.05 horas

Sabes quen foi o sacerdote e arqueólogo compostelán Xesús Carro García? Que axudou a poñer en marcha o Museo da Catedral de Santiago e promoveu a creación dunha oficina e padroado de turismo en Santiago de Compostela en 1929, que foi membro da Real Academia Galega, da Real Academia de Historia e mais da Real Academia de Belas Artes de San Fernando?

E sabes que logo do golpe de Estado de 1936 procurou salvar material da editorial Nós e mais do Seminario de Estudos Galegos, como algunhas láminas con miniaturas do Códice Calixtino , en cuxa transcrición axudou a Walter Muir Whitehill en 1931?

Son algúns dos feitos que ilustran a biografía deste estudoso e historiador do pasado século XX que agora recupera o Consello da Cultura Galega e dos que falamos co catedrático de Historia da USC, Ramón Villares recuperando a figura de Xesús Carro que fora nomeado fillo predilecto da súa cidade en 1971, dous anos antes do seu pasamento.