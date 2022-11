Herrera en COPE de las Rías 29/11/22 De lunes a viernes a las 12.50 horas

Falamos co alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, minutos despois de confirmar que non volverá a ser candidato do BNG nas Eleccións Municipais de maio de 2023.

Decisón, conta en Cope das Rías, que toma "por estritos moitvos persoais" e porque considera que "con case 12 anos como alcalde e catro mais antes como concelleiro na corporación, penso que xa é un tempo dabondo como para dar o relevo", que recaerá na figura do actual concelleiro de Educación, Xusto Ordóñez.

Iso sí, nos meses que lle restan á lexislatura, Adolfo Muiños expresa o seu desexo de ver aprobado o Plan Xeral de Ordenación Municipal no que leva traballando desde que chegou á alcaldía rianxeira hai agora case 12 anos.