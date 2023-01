Herrera en COPE de las Rías 18/01/2023 De lunes a viernes a las 12.50 horas

Falamos con Isabel Soler Rivas, gañadora do concurso de ideas do Concello da Pobra do Caramiñal para a realización dunha escultura en homenaxe ás vítimas de violencia de xénero.

Baixo o título de Como agua, esta artista vocacional e vecina pobrense quere lanzar a mensaxe ás vítimas de que "hai saída da violencia de xénero co apoio de mulleres, homes e de toda a sociedade", segundo recoñece tras acudir ao anuncio do veredicto xurado pouco antes de ir a traballar "polo que fun co traxe de faena".