Herrera en COPE de las Rías 13/01/2023 De lunes a viernes a las 12.50 horas

Falamos co delegado en Galicia do Sindicato Unificado de Policía (SUP), Roberto González, sobre os resultados do seu encontro co alcalde de Noia para impulsar a apertura nesa vila dunha Oficina de Estranxeiría e Documentación que evitaría os traslados a Santiago e Ribeira dos residentes en toda esa zona para realizar trámites de documentos como pasaporte, DNI ou de residentes estranxeiros.

Ademais, preguntamos sobre a ampliación do catálogo de persoal na Comisaría da Policía Nacional de Ribeira que se comprometeu a abordar o Ministro de Interior, Grande Marlaska, durante a inauguración destas novas dependencias policiais en abril do pasado ano, 2022.