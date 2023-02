Herrera en COPE de las Rías 07/02/2023 De lunes a viernes a las 12.50 horas

Falamos co voceiro do grupo municipal do BNG en Noia, Ricardo Suárez, da decisión dos partidos da oposición de forzar a celebración dun pleno extraordinario para que o Concello de Noia presente recurso trala decisión de Augas de Galicia de autorizar, con condicións e cambios no proxecto inicial, a extracción, tratamento e verquido das augas residuais e restos mineiros que se amorean nas galerías das minas de San Finx, no Concello de Lousame.