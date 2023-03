Herrera en COPE de las Rías 01/03/2023 De lunes a viernes a las 12.50 horas

Falamos co alcalde de Boiro, José Ramón Romero, na xornada na que se reabriu a piscina municipal da Cachada tras tres anos de reformas e melloras que o rexidor xustifica nos moitos arranxos que houbo que facer ante o mal estado das instalacións e coa pandemia de por medio.

Ademais, arremeteu contra as críticas da oposición do Partido Popular polo retraso nesta reapertura lembrando que "foron os populares os que, en oitos ano de goberno de Boiro, non fixeron nada por esta piscina que tiveron durante dous anos pechada"