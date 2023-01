Entrevista co presidente da Asociación de Veciños Raigame, do Ensache de Santiago

Falamos con Xosé Manuel Durán de como acolleu a veciñanza do Ensache o suceso deste luns, no que resultaron feridos graves dous homes nunha rifa ás portas dunha discoteca. Ademáis, cóntanos a campaña que van poñer en marcha para reclamar unha solución dialogada ao expediente Peleteiro, atrancado novamente no último pleno municipal