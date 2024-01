Venta de droga, orgías y desnudos: la denuncia del alcalde de Oleiros sobre los pisos turísticos

El alcalde de Oleiros (A Coruña), Ángel García Seoane, denuncia “orgías” y comportamientos incívicos en pisos turísticos de la localidad. En una entrevista en COPE Coruña, ha mostrado su oposición a este modelo de alquiler vacacional. García Seoane considera que, aunque, “el alquiler de viviendas en los municipios costeros tiene más de 50 años de existencia” las “pretendidas viviendas turísticas” no tienen “amparo legal” y “compiten con alojamientos que están regulados por ley” y “con ordenanzas que controlan sus actividades”.

Así, entiende que mientras los establecimientos hoteleros están obligados “a tener una licencia, pagar tasas por sus actividades y cumplir una serie de normas respecto al servicio que prestan”, ninguna persona propietaria de un piso “puede prestar servicios hosteleros cuando los pisos están regulados por las comunidades vecinales como residenciales”. Por ello que cuestiona que “ahora tiene la llave todo el mundo de un edificio donde hay una comunidad que lleva 20,10,15 años viviendo, entra y sale cualquiera a su libre albedrío” .

Venta de droga, orgías y personas desnudas

A continuación, empezó a citar actividades ”anormales” que, supuestamente, se dan en algunas de estas viviendas, como venta de “droga”. “Tenemos varios ejemplos en la ciudad drespecto a los pisos alquilados por días en los que los vecinos tienen que sufrir y tolerar actividades ajenas a las viviendas”. Según Seoane, este tipo de comportamientos “lo estamos viendo todos los días”.

“En Oleiros pasó algo igual el año pasado. Diversos vecinos denunciaban fiestas a altas horas de la madrugada y orgías que se realizaban en casas de pisos alquilados el fin de semana. En algunos casos hasta andar desnudos por fuera del edificio”, aseveró el regidor oleirense, que ve “alarmante” lo que se da “en algunos casos” en este tipo de “alquileres de pisos por día, llamándoles alquiler turístico”.

Petición de regulación

Por ello, ha pedido a la Xunta una “regulación que ordene los alquileres” pensando en los “cientos de familias que carecen de vivienda, así como cientos de estudiantes que se ven privados en los últimos tiempos de poder alquilarlas”. Afirma que el gobierno autonómico “está tolerando o mezclando la necesidad que existe de alojamiento en los municipios del interior, en la ruta del Xacobeo”.

“Entiendo que haga la vista gorda en los municipios porque no hay donde albergarse, no hay hostales... pero nada tiene que ver las actividades de las ciudades y los municipios restantes, ¿no?”, donde “en muchos casos los pisos se convierten en casas de citas que se dedican a actividades ajenas”. Por último, ha criticado un “modelo” al entender que “están atentando también contra los hosteleros y los trabajadores del sector” con personas que no son propietarios que alquilan sus pisos sino gente “que tiene ya montado un negocio con varias viviendas y locales”.