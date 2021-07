Nicolás, estudiante de español: "Santiago siempre estará muy cerca de mi alma"

La vuelta a las clases presenciales ha sido también reto superado para los Cursos Internacionales de la USC: igual que el resto de la actividad lectiva, en el 2020 se vieron obligados a reducir la oferta a las clases en la distancia, pero este verano de 2021, a pesar de que todavía en muchos países tradicionalmente emisores de estudiantes de español se mantienen restricciones que dificultan la movilidad, el departamento que dirige Pilar Taboada de Zúñiga ha vuelto a poner toda la carne en el asador

CURSOS DE VERANO Y MÁS

Los cursos de español para extranjeros comenzaron en la Universidad de Santiago en los años 40, primero sólo en verano pero ahora la oferta es mucho más amplia. Taboada de Zúñiga asegura que la demanda ha crecido de forma "exponencial" con el paso de los años y eso supone un gran beneficio para la ciudad, por el gran "valor añadido que aporta". Se trata de visitantes que no siempre acuden en temporada alta, por lo tanto, turismo desestacionalizado, e incluso si acuden en verano, "su estacia se prolonga de media unas cuatro semanas y es un turismo de calidad", asegura la gerente de la Oficina de los Cursos Internacionales.

"LLEVO DIEZ AÑOS ESTUDIANDO ESPAÑOL, NO PUEDO PARAR"

El motivo para acercarse a la lengua y la cultura españolas puede ser de lo más variado: en el grupo de estudiantes que ha comenzado este verano de 2021 presencialmente las clases en la Usc hay quien tiene algún familiar en Sevilla y por ahí le entró el gusanilllo, como a Jazmine, estudiante de idiomas del norte de Inglaterra. Pero no siempre es así: a veces, el placer por conocer otro país y otra forma de vivir es más que suficiente...Nicolás, también británico, hizo una búsqueda en internet y le bastó para "quedarse enamorado de Santiago". Su estancia aquí ratificó la buena impresión hasta el punto de asegurar que "seguirá en contacto con esta ciudad maravillosa: aquí he dejado un trozo de mi corazón".

Laura no para de repetirme que "todo ha sido genial desde que está aquí" y aún le quedan dos semanas para seguir disfrutando: lleva diez años estudiando español, porque le encanta, claro, y no tiene intención de parar. Lo suyo son las lenguas, igual que otra de sus compañeras, Melisa.

La experiencia no se queda ni mucho menos en el aula, porque estando en Santiago, es obligado recorrer al menos un tramo del camino de Santiago: el grupo ya sabe lo que es el final del camino, desde el Monte do Gozo hasta el Obradoiro. Para Melisa, ha sido un aperitivo, porque quiere hacer el camino Francés e incluso se plantea seguir también hasta Finisterre.

La comida en Santiago y enclaves como la Catedral son algunos de los recuerdos en los que muchos coinciden...para Salvina, que llegó desde Bulgaria, no han pasado desapercibidas las zonas verdes de la ciudad, como el paseo del río Sarela.

En el grupo, el que tiene planes más a largo plazo es quien ha venido también desde más lejos: un alumno chino de apellido He al que en clase conocen como Juan: "es más fácil" me dice entre risas. Está estudiando el máster de turismo en la USC y todavía le queda un año. Le encantaría quedarse aquí a vivir, pero me cuenta que es hijo único y no está muy seguro de que a sus padres les guste la idea... pero tiene claro que si vuelve a China "poco a poco olvidaría español". A ver si He los convence de que, como le ha pasado a él, "en Santiago se está como en casa" y se vienen ellos.