Tres detenidos por robar presuntamente material eléctrico valorado en 80.000 euros en el polígono de As Lagoas

Agentes de la Guardia Civil de Ortigueira y de Ferrol detuvieron a tres varones, con edades comprendidas entre 38 y 53 años, vecinos de Miño, Ares y Narón, tras ser localizados en la madrugada de este martes, 26 de enero, portando en un vehículo alquilado diverso material eléctrico que hizo sospechar a los agentes de su posible procedencia ilícita, por lo que decidieron su intervención cautelar.

Fue durante un control rutinario establecido para vigilar el cumplimento de las normas para mitigar el avance del coronavirus.

Tras las investigaciones se comprobó que estos efectos habían sido robados de cinco transformadores eléctricos situados en el polígono industrial de As Lagoas, en Narón, pudiendo localizar a la empresa propietaria del mismo, con sede en As Pontes, que no tenía conocimiento de la sustracción, presentando posteriormente una denuncia y valorando los efectos en 80.000 euros.

Además, el conductor del vehículo, no tenía carnet de conducir, tras haber perdido todos los puntos, y otro de ellos estaba en búsqueda, detención y personación en dos Juzgados de Ferrol, a donde fueron llevados los tres y presentados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, en funciones de guardia.