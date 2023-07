Rescatados por un helicóptero siete bañistas que quedaron aislados en unas rocas en Mañón

Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a siete bañistas, dos de ellos menores de edad, que se habían quedado aislados en unas rocas de la playa de Esteiro, en el municipio coruñés de Mañón.

Según ha informado el CIAE 112-Galicia, una particular alertó a Emergencias sobre las 17,40 horas de este martes, para pedir ayuda. Los niños estaban en las rocas y los adultos, tras lograr llegar hasta allí, se refugiaron a la espera de ser auxiliados, puesto que la corriente y el difícil acceso les impedían salir.

Desde el 112 se dio aviso al personal de Salvamento Marítimo de Fisterra, que movilizó un helicóptero, y al Servizo de Gardacostas de Galicia. Asimismo, se informó a la Guardia Civil, a Protección Civil, al GES de Ortigueira y a los bomberos del Eume.

Una vez en el punto, los efectivos de Protección Civil comunicaron al 112 que había más gente "que se estaba echando al mar" para auxiliar a los afectados, e indicaban que podría haber hasta 8 personas aisladas.

Los integrantes del operativo tuvieron que pedir tranquilidad a las personas que estaban en las rocas y advertir al resto de bañistas que no se metieran en el agua para no empeorar la situación, aunque no había riesgo de que el mar llegase hasta donde estaban.

Finalmente, el helicóptero rescató a las 7 personas que estaban aisladas y las trasladó a un campo de fútbol cercano a la playa. Ninguno de ellos precisó asistencia sanitaria.