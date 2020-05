Protección Civil de Cedeira denuncia el sabotaje sufrido en su zodiac por desconocidos

Indignación entre los integrantes del colectivo de Protección Civil de Cedeira tras comprobar este sábado el sabotaje sufrido por su zodiac por personas desconocidas.

Los efectivos de esta agrupación se dieron cuenta del problema cuando se dirigieron a buscarla al lugar en donde la tienen almacenada, comprobando como el globo de neopreno sufrió varios navajazos y con ello la han dejado inservible.

Sabotaje de la lancha de Protección Civil. FOTO: Protección Civil Cedeira

Desde Protección Civil de Cedeira estiman que este contratiempo puede incluso suponer no disponer de la zodiac “probablemente para todo el verano, porque aun no se han aprobado los presupuestos de este año y aún no tenemos acceso a la subvencion anual, por lo que no podemos hacernos cargo de la reparación”, estimando que de ser necesario tener que sustituir “todo el neopreno sube de los 3.000 euros”.