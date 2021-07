La Policía Nacional advierte del aumento en Ferrol de un tipo de estafa a través de Internet

La Policía Nacional advierte de una estafa informática que ha afectado a numerosos ciudadanos en Ferrol.

En todos los casos el modus operandi ha sido el mismo: la víctima recibe una llamada telefónica en su teléfono fijo desde un número de teléfono con prefijo internacional, en la que una persona, normalmente con acento extranjero, se hace pasar por trabajador del servicio técnico de una conocida empresa de software y productos informáticos, y le informa de que han detectado que en su ordenador hay un problema relacionado con un virus.

El llamante le dice a la víctima que pueden solucionarle el problema de forma remota por un precio módico, los cuales deben abonar facilitando los datos de su tarjeta de crédito.

Las víctimas aceptan el trato, y proceden a instalar, tal y como les indican desde el supuesto servicio técnico, un programa que habilita el acceso remoto a su ordenador, para, en teoría, que eliminen el virus de su terminal.

Sin embargo, una vez tienen el control del ordenador, los autores de la estafa instalan diversos tipos de malware, lo que les permite acceder a todos los datos contenidos en el mismo, y hacerse con las diversas claves utilizadas por el usuario, concretamente con las de banca online.

Además, y con el pretexto de hacer una factura por los servicios prestados, el llamante pide a la víctima sus datos personales completos, su D.N.I., e incluso han llegado a obtener directamente de las víctimas sus datos bancarios completos.

Con estos datos, y con los facilitados por el usuario de su tarjeta de crédito, los autores comienzan a ordenar transferencias y pagos de todo tipo, que continúan hasta que la víctima se percata de los movimientos en su cuenta; llegando en esta localidad de Ferrol a vaciar las cuentas de los denunciantes.

CONSEJOS DE SEGURIDAD EN LA RED

La Policía Nacional da consejos para evitar este tipo de fraudes, son los siguientes:

1. Nunca ofrezca datos personales o bancarios por Internet, a menos que sea en sitios de total confianza, y asegúrese de que la dirección de la web se corresponde con la real y que ésta comienza por https (fíjese que no falte esa “S” al final). Han de comprobarse para no ser víctima de phising y recuerde que su banco nunca le pedirá esos datos por correo electrónico.

2. No desestime las medidas de seguridad para mantener su perfil privado. Utilice contraseñas “de calidad” (con letras, números y otros caracteres), y cámbielas periódicamente… Al pensar en “la pregunta secreta”, si es muy evidente, puede que esté dejando una puerta abierta a sus cuentas de correo electrónico y perfiles sociales.

3. Adquiera un buen producto antivirus y actualícelo con regularidad. Analice los enlaces antes de pinchar en ellos y no descargue archivos de fuentes no fiables. También debe actualizar el sistema operativo según las recomendaciones del fabricante o distribuidor para optimizar su seguridad.

4. No olvide que si utiliza software pirata puede poner en peligro su sistema y se arriesga a ser infectado por algún tipo de virus. Al descargar aplicaciones para su smartphone hágalo desde los sitios oficiales para evitar que el programa haya sido modificado o alterado con algún tipo de malware o código malicioso.

5. Ponga sus datos a salvo y realice periódicamente copias de seguridad de su sistema. Así podrá recuperar sus documentos en caso de ser infectado por un virus que, como en el caso del ransomware, provoca el cifrado de los archivos y en el que los ciberdelincuentes piden un rescate para liberarlos.

6. Piense a quién le envía datos relativos a su intimidad y nunca reenvíe las fotos e imágenes que otras personas puedan mandarle. Difundir este tipo de material sin consentimiento de la persona afectada puede constituir un delito.

7. Desconfíe de aquellos contactos a los que sólo conoce a través de la Red y le piden que envíes imágenes privadas con la excusa de un juego sexual, porque podría ser víctima de sextorsión.

8. Para evitar los fraudes telefónicos, controle sus facturas, compruebe los números a los que ha llamado y que el gasto facturado se corresponde con las comunicaciones realizadas. Desconfíe cuando le ofrezcan “regalos” sustanciosos y, para recibirlos, tiene que llamar por teléfono a prefijos de tarificación adicional.

9. Internet es una herramienta de enorme utilidad, también para los más pequeños. Ayúdeles a navegar, enséñeles los peligros con los que se pueden topar e instale alguna aplicación de control parental. No permita que envíen sus fotos o cualquier otra información sobre ellos sin su autorización.

10. Desconfíe de ofertas, proposiciones y chollos que le ofrece cualquier desconocido en la red, su intención puede ser estafarle empleando ese gancho.

11. Conectarse a una WiFi puede ser muy cómodo cuando nos encontramos fuera de casa. Pero debemos saber que lo que se transmite a través de esas conexiones públicas resulta muy fácil de capturar para los ciberdelincuentes.

12. No abra mensajes de correo electrónico si no conoce al remitente. Por otro lado, si recibe un mensaje de un contacto conocido que dice encontrarse en el extranjero y que, debido a un problema, no puede contactar con usted de otra forma y necesita que le envíe dinero rápido, verifique su autenticidad antes de hacerlo. Podría tratarse de una estafa.