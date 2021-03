La Policía Local de Ferrol interpuso 42 denuncias durante el fin de semana por incumplir la normativa COVID-19

La Policía Local de Ferrol interpuso este fin de semana un total de 42 denuncias por incumplimiento de la normativa COVID-19.

Entre el viernes, 5 marzo, y el domingo, día 7, se inspeccionaron treinta establecimientos de hostelería de la ciudad, de los que dos fueron propuestos para sanción por no respetar el horario de cierre, uno en las cercanías de la plaza de Rosalía de Castro, en el barrio de San Xoán, y otro en Caranza.

Otras quince denuncias fueron por incumplir el toque de queda; siete por saltarse el cierre perimetral; cinco por reuniones de no convivientes, otras tantas por no respetar la distancia de seguridad y también cinco por consumir alcohol en la vía pública sin mascarilla, sin distancia y entre no convivientes.

Por último, se propusieron para sanción la otras tres personas por no llevar puesta la mascarilla.

El concejal de Seguridad, Germán Costoya (PSEO), insistió en la necesidad de cumplir la normativa “con el fin de protegernos nosotros y a nuestros vecinos”, y felicitando a la mayoría de la población por “su buen comportamiento mayoritario”.