La Policía Local de Ferrol impuso este sábado hasta 20 sanciones por incumplir el cierre perimetral

La Policía Local de Ferrol impuso este sábado, 12 de diciembre, hasta 20 sanciones por incumplir el cierre perimetral decretado por la Xunta para este municipio y el vecino de Narón.

Desde esta jornada tanto los residentes de Ferrol como los de Narón pueden moverse por el territorio de ambos municipios, pero no pueden abandonar sus límites, lo mismo que vecinos de otros ayuntamientos no pueden acceder ni a Ferrol ni a Narón, a no ser que sea por una de las excepciones contempladas en la normativa.

A través de sus redes sociales la Policía Local de Ferrol ha asegurado que hasta las 20,00 horas de este sábado había cursado veinte denuncias por haber infringido dicha normativa.