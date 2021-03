La Policía Local de Ares interviene un patinete eléctrico que alcanzaba los 58 km/h

Agentes de la Policía Local de Ares han intervenido en este municipio un patinete eléctrico por no cumplir con la normativa europea, Reglamento UE 168/2013, que por ello lo invalida para poder circular por una vía pública.

Además, este patinete, según ha apuntado la Policía Local en su cuenta oficial de Twitter llega a alcanzar una velocidad de hasta los 58 km/h, doblando por ello la velocidad máxima permitida a los patinetes eléctricos, que están catalogados por la Dirección General de Tráfico (DGT) como vehículos de movilidad personal (VMP) y por ello no pueden superar los 25 km/h.

Los "aparatos" que no tienen en España catalogación posible, ni cumplen con la normativa europea Reglamento UE 168/2013, NO pueden circular por ninguna calzada, acera, etc .. se ha inmovilizado un "aparato" cuya velocidad alcanzaba los 58 km/h, un peligro para el propio usuario. pic.twitter.com/5xJoCVH254