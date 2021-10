La Policía Loca del Ferrol imputa durante el fin de semana a diez conductores por delitos contra la seguridad

La Policía Local de Ferrol interceptó en diversos operativos realizados durante el fin de semana a diez conductores que finalizaron imputados por delitos contra la seguridad vial. En siete de los casos el motivo fueron tasas de alcohol superiores a 0,60 miligramos de alcohol en litro de aire espirado, en otros dos por ir al volante sin permiso de conducción y uno por estar implicado en un accidente de tráfico y dar positivo en la prueba de alcoholemia.

Otros ocho recibieron denuncias administrativas. A cuatro de ellos se les detectó la presencia de drogas en el organismo, mientras que los otros cuatro presentaban tasas de alcoholemia superiores a 0,25 mg/ l.

Las patrullas que realizaron labores de vigilancia formularon también dieciséis denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, cinco por no usar mascarilla cuando era imposible mantener la distancia de seguridad, dos por orinar en la calle, cuatro por tener o consumir estupefacientes en espacio público y uno por llevar un arma blanco.

CONTROLES EN EL OCIO NOCTURNO

Por otra parte, el cuerpo de seguridad municipal viene realizando desde hace 15 días, durante las noches de los viernes y el sábados, diversos controles en el ocio nocturno. Este dispositivo se puso en marcha después de que la Consellería de Sanidade aprobara el pasado 29 de septiembre una nueva orden por la que se publicó el Plan del Ocio Nocturno.

En total, los agentes inspeccionaron 13 locales, en los que se detectaron hasta 32 infracciones de muy distinta gravedad. Fueron las siguientes: carecer de la licencia a la vista (5), no tener visible el cartel de capacidad del establecimiento (4), no tener el medidor de CO2 activado (2), no controlar el uso de la mascarilla por parte de trabajadores y clientes (4), presencia de empleados sin mascarilla (1), no realizar control COVID de acceso o carecer de registro de clientes (1), no tener indicada de forma clara la distancia de seguridad interpersonal (7), carecer de dispensadores de gel hidroalcohólico (2), no haber contratado seguro de responsabilidad civil (3) y no disponer de controlador de accesos (3).