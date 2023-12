Piden siete años y medio de cárcel para un ferrolano que transportaba dos kilos de heroína

La Audiencia Provincial de Lugo ha acogido este martes el juicio contra un vecino de Ferrol por un delito contra la salud pública acusado de introducir por carretera en Galicia, procedente de Madrid, dos kilos de heroína. Se expone a una pena de prisión de siete años y medio y al pago de una multa de 100.000 euros.

Los hechos juzgados tuvieron lugar el 22 de marzo de 2023, cuando un operativo conjunto integrado por miembros de la Policía Nacional y otras unidades territoriales de Galicia y Castilla y León procedieron a la detención del acusado en un control específico de carretera establecido en el término municipal de Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

De acuerdo a lo recogido en el escrito de acusación, el hombre, que había viajado desde Ferrol a Madrid a primera hora de la mañana de ese día, fue interceptado en su regreso, en torno a las 17,45 horas de la tarde, cuando se disponía a ingresar nuevamente en Galicia.

EN UNA MOCHILA

Ocultos en una mochila de color rojo situada en el asiento del copiloto del vehículo que conducía, los agentes hallaron cuatro paquetes que contenían en su interior una cantidad cercana a los dos kilos de heroína.

En la vista celebrada este martes se ha tomado declaración por videoconferencia a cuatro agentes de la Policía Nacional que participaron en el operativo de seguimiento y posterior registro del vehículo. Dos de ellos han declarado desde A Coruña y otros dos desde las dependencias policiales de Ponferrada (León).

Uno de los inspectores interrogados ha declarado que el dispositivo fue desplegado porque existían "altas posibilidades de que el acusado se dedicara al transporte de droga". Tanto el letrado de la defensa como la Fiscalía han renunciado a la prueba testifical de un buen número de agentes uniformados.

"PEDÍ DINERO A LA GENTE EQUIVOCADA"

El acusado ha reconocido los hechos imputados durante su intervención en la Audiencia Provincial, pero se ha declarado víctima de una extorsión para llevarlos a cabo. "Mi capacidad económica era cero y pedí dinero a la gente equivocada. A la hora de devolvérselo me obligaron a hacer un viaje. Me dieron una mochila en Madrid y tenía que entregarla en Galicia", ha manifestado.

El hombre, que se encontraba en libertad condicional en el momento en que fue interceptado con la mercancía, ha negado en su declaración final tener cualquier tipo de vinculación con el mundo de las drogas. "Yo me dedicaba a extraer vieira de forma ilegal, furtiva, y la vendía en los restaurantes. Ahora me cogen con dos kilos en el coche, se me ofrecen siete años y medio y tal y como están las cosas tengo que firmar el acuerdo, pero nunca me he dedicado ni a la droga ni al menudeo", ha asegurado.

El Ministerio Fiscal, que solicitaba inicialmente para el imputado una condena de nueve años de cárcel y el pago de una multa de 200.000 euros, ha modificado su petición de pena rebajando a 100.000 euros la cuantía de la sanción económica y a siete años, seis meses y un día el período de prisión.

Todo ello tras "valorar positivamente" en la fase de conclusiones que el acusado reconociera los hechos y pese al "agravante que supone la reincidencia" del imputado, en prisión provisional desde el mes de marzo y con antecedentes penales.

La defensa se ha adherido a las conclusiones del Ministerio Fiscal y la causa ha quedado vista para sentencia.