Nuevos robos en establecimientos hosteleros de Cabanas

La autoridades policiales e incluso la Policía Científica sigue trabajando para tratar de localidad a una banda de ladrones que, al parecer, actúan de manera tremendamente organizada en el concello de Cabanas.

No es la primera vez que los establecimientos afectados en esta ocación, las cafeterías BK22 y Fragas do Eume, ambas ubicadas en la Avenida do Areal, sufren robos o destrozos en su mobiliario.

En la madrugada del domingo 13 al lunes 14, alrededor de las cuatro de la madrugada, los cacos primero rompieron la luna princial del BK22, en donde saltaron las alarmas que impidieron que finalmente los ladrones se pudiesen llevar nada de este bar.

Interior de la cafetería BK 22 en Cabanas

Posteriormente, con el mismo "modus operandi" pararon frente a la cafetería Fragas do Eume, rompieron también la luna y allí consiguieron extraer la recaudación de una de las máquinas tragaperras.

El alcalde de este municipio, Carlos Ladra, afirma que "los amigos de lo ajeno" están cebándose con los establecimentos de Cabanas en los últimos tiempos, la semana pasada también robaron en el bazar chino de la localidad. Afirma que ya están marcha todas las investigaciones pertinentes para tratar de esclarecer los hechos.