Narón tramita sanciones a particulares y establecimientos de hostelería por incumplir las normas

La Policía Local de Narón realizó varios controles durante este fin de semana con el fin de velar por el cumplimiento de las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias debido a la actual situación sanitaria, que mantiene a la ciudad en el nivel 3 de alerta, junto con los ayuntamientos de Ferrol, Neda y Fene.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, explicó que “la mayor parte de la ciudadanía está cumpliendo con las medidas establecidas, si bien en algunos casos se registraron incumplimientos que serán debidamente sancionados tras cursar las oportunas advertencias en las primeras horas de entrada en vigor de esas restricciones”.

Ferreiro recordó que a diario se continúan realizando controles en las carreteras para garantizar que se respeta el toque de queda establecido desde el Gobierno central. En coordinación con los agentes de la Policía Local de los ayuntamientos de Ferrol, Neda y Fene se establecen los puntos de control y también se trabaja conjuntamente con los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

“Se llevan a cabo controles en las zonas perimetrales, como en los límites con Pedroso y San Sadurniño y también en los diferentes viales del término municipal, como por ejemplo en la carretera de Cedeira, la de Valdoviño… y otras para que a partir de las 23.00 horas no se circule salvo en aquellos casos contemplados como excepciones en la propia normativa”, recordó la regidora naronesa.

INCIDENCIAS DESTACADAS

En cuanto a los incidentes del pasado fin de semana, la alcaldesa explicó que el sábado los agentes de la Policía Local realizaron varias advertencias a personas que estaban en establecimientos de hostelería de la ciudad juntos y que no eran convivintes, una de las prohibiciones específicas de la normativa. Las primeras sanciones al respeto se tramitaron el domingo, con un total de nueve a personas que compartían mesa en establecimientos hosteleros sin ser convivintes;ocho a establecimientos de hostelería por incumplir el aforo que se permite actualmente en las terrazas, que no puede superar el 50% y la otra la una persona por no llevar puesta la mascarilla.

“Desde el Ayuntamiento continuamos adoptando todas las medidas que decretan administraciones supramunicipales y ofreciendo nuestra colaboración para frenar la escalada de contagios inscrita en los últimos días, pero es imprescindible que todas y todos nosotros cumplamos con esas medidas de las autoridades sanitarias porque jugamos un papel fundamental para poder combatir esta pandemia. Cada incumplimiento, cada confinamiento que no se realiza en las condiciones de aislamiento que requiere en los domicilios particulares no hace más que agravar una situación que en estos momentos ya es muy complicada”, recalcó Ferreiro.