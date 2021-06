Localizan en Ferrol al conductor de un patinete en dirección contraria y cuadriplicando la tasa de alcohol

Agentes de la Policía Local de Ferrol localizaron en la tarde este lunes, 21 de junio, al conductor de un patinete eléctrico que circulaba por la calle Río Porto, en el barrio de San Juan, en sentido contrario a la circulación y tras realizarle la prueba de alcoholemia esta arrojo un resultado positivo, concretamente de 1,06 miligramos de alcohol en litro de aire espirado, cuatro veces más con respeto al máximo permitido para poder circular con un vehículo a motor y superando también los 0,60 mg/l, que pasaría a ser un delito.

Pero en este caso en particular no se puede aplicar está norma, ya que los patinetes eléctricos no están considerados ni vehículo a motor ni ciclomotor, y, por lo tanto, se computa solo como infracción administrativa, con una multa de 500 euros y tampoco detrae puntos, al no exigirse para la conducción de este tipo de medios de transporte carnet.

Según fuentes consultadas por Europa Press esta persona utiliza este sistema de movilidad por carecer de carnet de conducir, tras habérsele retirado precisamente tras haber dado positivo en pruebas de alcoholemia.

Si antes lo dicen...

Detectado en la tarde de hoy un conductor con una tasa de alcoholemia de 1'06 mg/l !!!

Qué barbaridad!!! ??????#SeguridadVial#Campaña#Alcohol#Drogashttps://t.co/yAyB4T3dYPpic.twitter.com/OqIYnuYgEJ — Policía Local Ferrol (@ferrol092) June 21, 2021