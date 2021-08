Un incendio calcinó por completo una vivienda deshabitada situada en el barrio ferrolano de O Inferniño

Vídeo Primeras actuaciones de los Bomberos de Ferrol en el lugar del incidente - VÍDEO: Cedido

Una vivienda unifamiliar deshabitada, situada en el numero 32 de la calle Seselle de Ferrol, en el barrio de O Inferniño, ha resultado completamente calcinada tras declararse un incendio en la misma minutos antes de las 13,00 horas de este viernes, 6 de agosto.

A pesar de la rápida intervención de los Bomberos de Ferrol estos no lograron impedir que el inmueble resultara seriamente dañado, no registrándose en este incidente ningún herido, ya que la vivienda no tenía moradores.

Al lugar también del suceso también acudieron agente de la Policía Local de Ferrol y de la Policía Nacional.