Un motorista ha resultado herido sobre las 16,00 horas de este domingo, 24 de mayo, tras sufrir una caída en la carretera D-4904, que une Moeche, desde Balocos, con As Somozas.

Fue el particular el que alertaba al 112 del incidente, movilizando la central de emergencias una ambulancia de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico e informando también del incidente a los Bomberos do Eume, con sede en As Pontes, y los miembros de GES de Ortigueira.