La Guardia Civil detiene a tres hombes por 13 delitos de robo con fuerza y hurto

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ferrol y el Puesto de la Guardia Civil en San Sadurniño, procedieorn a la detención de tres vecinos en As Pontes, As Somozas y San Sadurniño tras el esclarecimiento de numerosos robos con fuerza ocurridos en viviendas deshabitadas, segundas residencias y naves industriales sin actividad laboral. Los objetos sutraídos son principalmente maquinaria, herramientas, efectos relacionados con la mecánica y gasoil.

La investigación se inició el pasado 2015, después de que la Guardia Civil comenzara a recibir denuncias sobre los distintos robos en As Pontes, As Somozas y San Sadurniño. En febrero del año en curso, finalmente se pudo identificar a los tres presuntos autores de los hechos y recuperar gran parte de los efectos sustraídos, no pudiéndose entregar a sus legítimos dueños hasta ahora debido a que en marzo se decretó el Estado de Alarma.

El primero de los detenidos entregó de manera voluntaria ante la fuerza actuante los efectos sustraídos, los cuales tenía depositados en cuatro lugares distintos de As Pontes y Somozas, incluyendo varios pares de guantes y tres pasamontañas que utilizaba para perpetrar los robos.

Los detenidos restantes también entregaron de manera voluntaria a la Guardia Civil los objetos robados, pudiendo ser entregados la mayoría de ellos a sus propietarios. También entregaron los objetos que utilizaban para ocultarse mientras cometían los supuestos actos ilícitos referidos.

Se sospecha que hayan sido más de 13 robos y que no se hayan denunciado, ya que los presuntos autores de los hechos entregaron algunos objetos que no han sido identificados por todos los denunciantes.