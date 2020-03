El granizo, posible responsable de dos accidentes de tráfico en la carretera que une As Pontes y Ortigueira

Las condiciones climatológicas podrían estar detrás de dos accidente de tráfico que se produjeron sobre las 9,30 horas de este lunes, 2 de marzo, en la carretera AC-101, que une As Pontes con Ortigueira, por O Caxado.

El primero de ellos se produjo en el kilómetro 17, en suelo de As Pontes, a las 9,29 horas, y consistió en una salida de carretera de un vehículo, resultando herido su conductor, desplazándose al lugar los Bomberos do Eume, que no tuvieron que utilizar material de excarcelación, además de una ambulancia del 061-Urxencia Sanitarias, para atender al herido.

Dos minutos más tarde, sobre las 9,31 horas, en el kilómetro 18 de la misma carretera AC-101, ya en suelo de Ortigueira, se produjo la colisión de otros dos vehículos, a donde también acudieron los Bomberos do Eume, que tampoco tuvieron que excarcelan a ningún viajero, pero que también requirieron asistencia sanitaria.

Según fuentes consultadas por COPE Ferrol, ambos accidentes podrían haberse producido como consecuencia del estado de la vía, tras la caída en la zona de una gran granizada.