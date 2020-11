Detenido por la Policía Local de Ferrol tras amenazar a varios transeúntes con un “sacho”

Agentes de la Policía Local de Ferrol detuvieron sobre las 21,30 horas del pasado viernes, 27 de noviembre, a un hombre que amenazó a varios transeúntes en la zona del Parque Reina Sofía portando una herramienta de labranza, concretamente un “sacho”.

Fue la centralita del 092 la que recibió la alerta de varios ciudadanos, ante la actitud amenazante del hombre. De inmediato se personó en el lugar una patrulla que pudo comprobar como el hombre portaba dicha herramienta, mostrándose muy nervioso, desorientado y sin dar explicaciones de su actitud.

Tras un proceso de “negociación”, para que se identificara y cesara en sus amenazas, en vista de que el hombre no cambiaba de conducta fue cuando decidieron detenerlo, no sin antes insultar y tratar de agredir a los agentes, objetivo este último que no logró.

A la zona también se había desplazado una patrulla de la Policía Nacional que colaboró con los agentes municipales en esta actuación.