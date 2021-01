Detenido un ciudadano francés que conducía ebrio a gran velocidad e incumpliendo el toque de queda

Agentes de la Policía Local de Ferrol detuvieron en la madrudada de este pasado viernes, 15 de enero, a un ciudadano francés de 42 años de edad por un presunto delito contra la seguridad del tráfico. El hombre, que pasó la noche en los calabozos del cuartel de San Juan, fue puesto la disposición judicial en la mañana del sábado 16.

Los hechos se produjeron a las 0.30 horas del viernes 15 en la zona de Basanta. Una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la rotonda de la FE-13 vio como se aproximaban dos vehículos, un Seat León rojo y un Mercedes C gris, que circulaban a alta velocidad y sin mantener la distancia de seguridad.

Los policías los siguieron para interceptarlos y, después de que ambos turismos hiciesen cambios de dirección sin señalizar, consiguieron darles el alto en el camino de Carricoa. Allí comprobaron que en cada uno de los automóviles viajaban tres personas. No eran convivintes y ninguna de ellas llevaba mascarilla protectora, por lo que las seis fueron denunciadas. También por incumplir el horario permitido para la libre circulación de personas.

Los agentes les practicaron a ambos conductores la prueba de alcoholemia. El test realizado al del coche rojo dio resultado negativo, pero lo que le hicieron al del turismo gris indicó 0,72 mg/ l en aire expirado, y en una segunda prueba, 0,73, lo cual constituye un presunto delicto contra la seguridad del tráfico.

Identificado el hombre como ciudadano francés, indicó que no tenía domicilio en España, que había llegado dos días atrás a nuestro país y que se estaba quedando en domicilios de amigos. Al tener desde ese momento la condición de investigado por el citado delito, y al no ofrecer garantía suficiente de que comparecería ante la autoridad judicial cuando fuera citado, por no aportar domicilio en el que pudiese ser localizado (tampoco en su país de origen), se procedió a su detención.