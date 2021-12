Un conductor herido leve tras sufrir una salida de carretera en As Pontes caer por un pequeño terraplén

El conductor de un vehículo ha resultado herido leve sobre las 14,00 horas de este miércoles, 8 de diciembre, tras sufrir una salida de vía, cayendo por un pequeño terraplén, cuando circulaba a la altura del kilómetro 13 de la carretera AC-101 (As Pontes-Ortigueira), en la parroquia de O Freixo, perteneciente al municipio de As Pontes.

Al lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladó al herido al punto de atención continuada (PAC) de As Pontes, además de personarse en la zona del accidente los agentes de la Policía Local de As Pontes, Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Bomberos do Eume.