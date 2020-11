Un conductor excarcelado en A Capela tras sufrir una salida de carretera

El conductor de un vehículo, F. P. F, de 53 años, resultó herido minutos antes de las 6,30 hora de este martes, 3 de noviembre, tras sufrir una salida de carretera el vehículo en el que viajaba.

Para que el herido pudiera abandonar el habitáculo del vehículo accidentado fue necesaria la intervención de los efectivos de Bomberos do Eume, en un siniestro acontecido en la carretera AC-564, una vez superado el núcleo de As Neves, en dirección As Pontes, en el municipio de A Capela.

Al lugar del suceso acudió una ambulancia de soporte vital básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con un equipo sanitario del PAC de Fene, siendo trasladado el herido al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Al lugar del siniestro también acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Ferrol.