Un conato de incendio obligó a desalojar el Centro de Día de San Sadurniño

A primera hora de la tarde de este lunes, 21 de octubre, se declaró un incendio en la caldera de la calefacción y del agua caliente sanitaria (acs) del Centro de Día de San Sadurniño.

Los servicios de emergencias movilizaron de inmediato dos motobombas de Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, que en escasos minutos consiguieron apagar las llamas y enfriar tanto el quemador como la chimenea de la caldera, punto en el que comenzó un fuego que no llegó a afectarle a ningún otra equipación de la sala.

Sin embargo, como precaución, el personal del centro desalojó el edificio, a lo que las personas usuarias pudieron volver sobre las 17.30 horas.

Guardia Civil y Bomberos colaboraron en las tareas con el personal del Centro de Día - FOTO: César Galdo

La evacuación del inmueble se hizo de forma ordenada y sin que en ningún momento se registras peligro ni para los usuarios ni para las trabajadoras de este centro, dependiente del Consorcio Galego de Servicios de Igualdad e Benestar, que observaron las operaciones de los bomberos desde una zona segura ubicada la unos cincuenta metros del edificio.

El siniestro se produjo en la sala de calderas, donde se encuentran tanto los acumuladores térmicos como el quemador de gas.

Tras constatarse que no habia peligro los usuarios regresaron al centro - FOTO: César Galdo

Los Bomberos do Eume se aplicaron a fondo para enfriar la equipación antes de dar por concluido su labor, en el que contaron con la colaboración de cuatro patrullas con ocho efectivos de la Guardia Civil del puesto de San Sadurniño y del Centro de Control de Ferrol.

Durante todo el operativo el instituto armado estuvo regulando el tráfico en el tramo de la AC-862 que pasa por delante del Centro de Día, a escasos metros del casco urbano de San Sadurniño.