Cinco heridos, uno de ellos excarcelado, en una salida de carretera en As Pontes

Cinco jóvenes, vecinos de As Pontes y As Somozas, resultaron heridos, teniendo que ser uno de ellos excarcelado, tras sufrir el vehículo en el que viajaban una salida de carretera sobre las 21,00 horas de este sábado, 29 de agosto, en el lugar de Marraxón de Arriba, en el municipio de As Pontes.

A la zona se desplazaron de inmediato los Bombeiros do Eume, que procedieron a excarcelar al único ocupante que estaba atrapado en el interior del habitáculo, mientras que los otros cuatro pudieron abandonar el vehículo por su propio pie.

En el lugar también se personaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con sendas ambulancias, que trasladaron a los heridos al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, siendo uno de ellos derivado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

En la zona se personó la Guardia Civil de Tráfico.