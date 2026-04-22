La XXIX 'Feira da Plantación' de San Sadurniño propone un juego de pistas para desvelar los secretos de “A Cortiña” en familia

La XXIX edición de la 'Feira da Plantación' de San Sadurniño se convertirá este domingo 26 de abril en una cita ineludible no solo para adquirir plantas, flores, artesanía o productos de temporada, sino también para disfrutar de un completo programa de actividades paralelas pensadas para todos los públicos.

Entre las propuestas destaca especialmente la iniciativa de interpretación ambiental "En busca de los secretos de A Cortiña", un juego de pistas diseñado para que las familias descubran la riqueza natural y cultural del entorno del recinto ferial.

La actividad, impulsada por la Cooperativa Rexenerando dentro del programa municipal "Terra de Vida" , se presenta como una experiencia participativa basada en un juego de pistas donde tanto niños como adultos podrán compartir aventura y aprendizaje. Bajo la premisa de que A Cortiña esconde grandes historias de magia y criaturas deseosas de mostrarlas, los participantes irán resolviendo pruebas y siguiendo indicaciones para desvelar los secretos de este singular espacio a orillas del río.

El recorrido guiado discurrirá por puntos emblemáticos como el paseo fluvial, el arboreto y la conocida "Fraga Máxica" . A través de estos enclaves se irán introduciendo contenidos didácticos sobre biodiversidad, sostenibilidad y tradición popular, todo ello adaptado a un formato lúdico para el disfrute familiar.

Para participar en "En busca de los secretos de A Cortiña" es necesaria inscripción previa, que se realizará media hora antes de cada turno en el stand del Ayuntamiento. Se han establecido dos sesiones —una matinal a las 12:30 horas (inscripciones de 12:00 a 12:30) y otra vespertina a las 17:30 horas (inscripciones de 17:00 a 17:30)— con un aforo máximo de 20 personas por grupo y una duración estimada de entre 60 y 90 minutos.

Una feria con sabor y tradición

Además de esta propuesta educativa, la XXIX 'Feira da Plantación' mantiene su esencia festiva con un variado cartel de actividades. A lo largo de la jornada del domingo se sucederán las demostraciones de arte floral (11:00 y 16:30 horas) y las sesiones de cocina en directo con degustación a cargo del cocinero André Arzúa, enmarcadas dentro del programa provincial "A Paisaxe que Sabe" (11:30, 13:00 y 18:00 horas).

Los asistentes también podrán disfrutar de degustaciones de productos locales de "A Fusquenlla" , visitar la exposición del Xeoparque do Cabo Ortegal "Una mirada a las rocas que pisamos" y asistir a la actuación itinerante del grupo Faíscas da Pontraga. La jornada, que estrena la primavera en la localidad, se completará con sorteos de ramos y centros florales a las 14:00 y 19:45 horas y un espacio habilitado para comer.

Antesala el sábado con un taller de plantas medicinales

Como antesala a la gran cita del domingo, el área municipal de Igualdad ha organizado para la mañana del sábado un nuevo taller dentro del programa "Tempos para Compartir" . La actividad consistirá en una ruta para descubrir plantas comestibles y medicinales en el paseo fluvial y jardines municipales, seguida de una sesión práctica sobre su preparación terapéutica y culinaria. La salida será a las 11:00 horas desde la Casa Consistorial, guiada por la especialista local María Couso Rodríguez. Se ofertan 15 plazas que pueden solicitarse enviando un correo a oriana.lopez@sansadurnino.gal o contactando por teléfono o WhatsApp al número 673 903 922.